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Dünya

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine yönelik Ermeni asıllı grubun saldırısında 25 polis yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grubun dün güvenlik güçlerine yönelik saldırısında 25 polisin yaralandığı belirtildi.

İdiris Okuduci  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine yönelik Ermeni asıllı grubun saldırısında 25 polis yaralandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İçişleri Bakanlığına bağlı "Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri", Ermeni asıllı yaklaşık 1500 kişilik grubun perşembe günü Azerbaycan Büyükelçilik binasına doğru yürümek istemesi ve buna izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Ermeni asıllı Lübnanlı vatandaşların yaptığı gösteride ikisi rütbeli, toplamda 25 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

“İç Güvenlik Güçleri Teşkilatı Kanununun 1. maddesine" atıfta bulunan açıklamada, güvenlik güçlerinin diplomatik misyonları korumakla görevli olduğu, vatandaşlara da hukuka saygı duyma ve sorumluluk ruhuyla hareket etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şiddet ve yıkıcı eylemlerin de içerdiği gösteride güvenlik güçlerine yönelik eylemciler tarafından havai fişek, taş, sopa, cam şişe ve renkli boyaların bulunduğu cisimlerin fırlatıldığı hatırlatıldı.

Beyrut'ta, işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan’ı protesto eden Ermeni asıllı yaklaşık 1500 kişilik grup, dün akşam saatlerinde Azerbaycan Büyükelçiliğine yürümek istemişti.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın başına barikat kuran güvenlik güçleri, Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup kalabalığın geçişine izin vermemişti.

Polisin, barikatı geçmek isteyen göstericilere izin vermemesi üzerine eylemciler güvenlik güçlerine saldırmış, polis de kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmıştı.

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