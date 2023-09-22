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Dünya

Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız

Baki

Hacıyev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Bakü Ofisi yetkilileri ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüştüğünü ifade etti.

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunda Uluslararası İnsancıl Hukuka uymasının ve tali hasarların önüne geçmesinin, görüştüğü yetkililerce takdirle karşılandığını belirten Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da operasyonda sivillerin zarar görmediğini itiraf ettiğini hatırlattı.

İlaç, gıda ve diğer malzemelerin ICRC tarafından Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden ulaştırılması için gerekli tüm şartların sağlandığını ve sağlanacağını bildiren Hacıyev, "Azerbaycan tarafı, yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya veya ICRC aracılığıyla onlara yardım etmeye hazırdır. Müracaat olursa yaralı askeri personelin ICRC araçları ile toplanmasını destekliyoruz. Biz de ambulans tahsis etmeye ve tıbbi yardım göstermeye hazırız. Ermenistan'a tıbbi tahliye için bu ülkeden de tıbbi araçlar gelebilir." ifadesini kullandı.

Hacıyev, savaş alanında kalan cesetlerin toplanması için Rus Barış Gücü ile birlikte çalıştıklarını belirterek, ICRC Cenevre ve Bakü ofislerinden Hankendi alt ofisine ilave personel gönderilmesini de desteklediklerini kaydetti.

Gönüllü ve bireysel tercih esasına göre sivillerin kendi araçlarıyla Hankendi-Laçın yolu boyunca hareketlerinin güvenliğini temin ettiklerini bildiren Hacıyev, gitmek isteyenlerin çoğunlukla askeri personelin aile bireyleri olduğunu ifade etti.

Hacıyev, "Gönüllü olarak silahını bırakan askeri personel, açıkça beyan ettiğimiz gibi serbesttir. Sivil-Asker İşbirliği konsepti kapsamında Azerbaycan askeri ve sahadaki sivil personeli sivillere yardım ediyor ve etmeye devam edecektir." bilgisini verdi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.


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