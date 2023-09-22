Dolar
27.15
Euro
28.91
Altın
1,927.10
ETH/USDT
1,591.80
BTC/USDT
26,589.00
BIST 100
8,053.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde Futbol Gelişim Projesi İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.

Mustafa Deveci  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ağdam

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin dün Azerbaycan’ın Yevlah şehrinde yaptığı görüşmede insani yardım konusu da gündeme gelmişti.

Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan’dan bölgedeki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için istekte bulunmuştu.

Bu talep doğrultusunda Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca hazırlanan insani yardımları taşıyan 2 tır ve 2 kamyon Ağdam şehrine doğru yola çıktı.

40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan araçlar Ağdam'dan geçerek Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine ulaşacak ve yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Müdürü Mirali Feyzivey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ’daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'deki orman yangınında 260 hektar alan zarar gördü
MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütünün sözde "Sincar asayiş sorumlusu"nu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı
Çanakkale Boğazı'nda trafik, arızalanan tanker nedeniyle geçici olarak askıya alındı

Benzer haberler

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri bir araya geldi

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri bir araya geldi
Libya Ulusal Birlik Hükümeti: İnsani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak geldi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti: İnsani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet