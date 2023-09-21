Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istendiği, bu isteğin kısa zamanda karşılanacağı açıklandı.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yevlah'ta Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan ile Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezinin Rus tarafının komutanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un katıldığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği bildirildi.
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Azerbaycan anayasası ve kanunları esas alınarak Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının yeniden kurulumu ve faaliyetlerin organizasyonu konularının konuşulduğu görüşmede Memmedov'un, Azerbaycan tarafının yeniden entegrasyon planlarını takdim ettiği ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sonrasında açıklanan bildirideki hususların bir an önce hayata geçirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, Ermeni temsilcilerin yakıt ve gıda isteklerinin olumlu karşılandığı bildirildi.
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında entegrasyon sürecinin ele alındığı görüşme gerçekleşti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 21, 2023
AA Muhabiri Mustafa Deveci, detayları Yevlah'tan aktardı https://t.co/cEbPChsfB7 pic.twitter.com/l1oe36hFtN
Açıklamada, özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için kısa zamanda yakıt ve insani yardım sağlanacağı kaydedildi.
Bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata varıldı.
Ermeni silahlı güçler silah bırakmıştı
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.
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