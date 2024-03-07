Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 7. kez bir araya geldi
Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.
Bakü
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının yedinci toplantısı iki ülke sınırında yapıldı.
Taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağını ve sınırların belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi prosedürüne ilişkin talimatname taslaklarını müzakere etti.
Toplantıda, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağı üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılması hususunda mutabakat sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.