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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Dernekler ve Doğulu İş Adamları Buluşması”nda konuşuyor.
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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 7. kez bir araya geldi

Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.

Ruslan Rehimov  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 7. kez bir araya geldi

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının yedinci toplantısı iki ülke sınırında yapıldı.

Taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağını ve sınırların belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi prosedürüne ilişkin talimatname taslaklarını müzakere etti.

Toplantıda, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağı üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılması hususunda mutabakat sağlandı.

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