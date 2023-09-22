Azerbaycan: Hankendi şehrinde kasıtlı yangınlar çıkarılıyor, arşivler imha ediliyor
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde Ermenilerce kasıtlı yangınların çıkarıldığını ve idari arşivlerin yakılarak imha edildiğini duyurdu.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun ardından tüm alanların tam kontrol ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.
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Açıklamada, "Hankendi şehrinde, karşı tarafın kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı, çeşitli idari binalarda belge, maddi delil ve arşivlerin imha edildiği gözlemleniyor." bilgisi paylaşıldı.
Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Ermeni güçler, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladı
Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada ise yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi." ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.