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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Ruslan Rehimov  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti

Bakü

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde mayın temizleme faaliyetleri sürüyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayının bulunduğu değerlendiriliyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile bazı özel şirketler, bu faaliyetlere katkı sunuyor.

AA muhabiri hem Karabağ ve çevresindeki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin verileri hem de mayın patlamalarının neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgileri derledi.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 162 bin hektarlık alan taranıp mayınlardan temizlendi. Taranan alanlarda 104 binden fazla patlamamış mühimmat, 33 binden fazla antipersonel mayın ve 20 binden fazla antitank mayın tespit edildi. Toplam 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi.

Savaşın bitiminden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 70 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 309 kişi yaralandı.

Mayın temizleme çalışmalarına Türkiye de destek veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bir dönem bölgede görev yaparak mayın temizliği işinde Azerbaycan'a destek verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.

Mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl gerekiyor

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor. Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüz binlerce mayın döşedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

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