Dolar
28.02
Euro
29.67
Altın
1,982.89
ETH/USDT
1,617.80
BTC/USDT
29,948.00
BIST 100
7,601.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın sömürgecilik siyasetini eleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İkiyüzlü politika izleyen Fransa, kendisini bölgemizdeki ulusal azınlıkların savunucusu olarak göstermeye çalışmaktadır. Fransa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz." dedi.

Ruslan Rehimov  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın sömürgecilik siyasetini eleştirdi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın işgal edip sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirterek, "Fransa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen "Yeni Sömürgecilik: İnsan Hakları İhlali ve Adaletsizlik" konulu uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderdi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in okuduğu mesajda, 21. yüzyılda sömürgecilik siyasetinin hala sürmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın, bugünün dünyasında sömürgeciliğin devam etmesinden ve yeni şekillerinin ortaya çıkmasından çok rahatsız olduğuna dikkati çeken Aliyev, sömürgeciliği sürdüren ülkelerden birinin Fransa'nın olduğunu kaydetti.

Aliyev, Fransa'nın işgal ederek sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirtti.

Fransa ordusunun yüz binlerce sivili katlettiğini ifade eden Aliyev, Fransa'nın 20. yüzyılda Polinezya'da yaklaşık 200, Cezayir'de ise 17 nükleer deneme gerçekleştirdiğini, bunların etkilerinin o coğrafyalarda bugün de hissedildiğini bildirdi.

Aliyev, "Nükleer denemelerin o bölgelere verdiği zarar belirlenmeli ve Fransa tazminat ödemelidir." ifadesini kullandı.

Fransa'nın 132 yıl süren işgal döneminde Cezayir'de 1,5 milyondan fazla insanı katlettiğine dikkati çeken Aliyev, Fas, Tunus, Mali, Cibuti, Nijerya, Çad, Senegal, Komorlar, Vietnam ve Haiti gibi ülkelerde bugün de Fransız işgalinin kötü etkilerinin hissedildiğini kaydetti.

"Fransa, dünyada en çok mayın kullanan ülkelerden biridir"

Aliyev, Ruanda Soykırımı'ndan da Fransa'nın sorumlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Fransa, dünyada en çok mayın kullanan ülkelerden biridir. Cezayir'de 5 milyondan fazla mayın döşemişlerdi. Cezayir de Azerbaycan gibi mayından muzdarip ülkelerin başında geliyor. Fransa'dan sonra en fazla mayın kullanan ülkelerden biri de Ermenistan'dır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar nedeniyle son 3 yılda yaklaşık 340 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olmuştur. Fransa ve Ermenistan'ın birbirine sıkı bağlı olmasının nedenlerinden biri, her iki ülkenin mayın terörü gerçekleştirme tecrübesidir."

Fransa'nın yüzyıllar geçse de politikasını değiştirmediğini ve sömürgeciliği utanç verici yeni yöntemlerle sürdürdüğünü ifade eden Aliyev, denizaşırı Fransız sömürgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve sorunlara değindi.

Aliyev, Fransa'nın sömürge altında tuttuğu bölgelerde yerel halkların tüm haklarını ihlal ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkiyüzlü ve çifte standartlı politika izleyen Fransa, kendisini bölgemizdeki ulusal azınlıkların savunucusu olarak göstermeye çalışmaktadır. Fransa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Kanlı suçlarla dolu sömürgecilik geçmişinden utanması gereken Fransa, işlediği zulümlerden dolayı özür dilemek yerine, diğer ülkelerdeki hayali etnik temizlikten bahsediyor. Bu ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olma statüsünü, taraflı ve objektif olmayan politikasını yürütmek için kullanıyor, çeşitli bölgelerde jeopolitik entrikalar yürütüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi
Bakan Uraloğlu: Filistin’in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğindedir
Türk F-16'ları Azerbaycan'da
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk fakültesinden mezun olanlara avukat, hakim ve savcı olabilmeleri için ön eleme sınavı getirdik
Olası İstanbul depremi Marmara'da tsunamiye neden olabilir

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın sömürgecilik siyasetini eleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın sömürgecilik siyasetini eleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Fransa, Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor

Fransa'da 4 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşatıldı

Bakan Şimşek, Fransa'nın önde gelen iş insanı örgütlerinden MEDEF'in üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Şimşek, Fransa'nın önde gelen iş insanı örgütlerinden MEDEF'in üyeleriyle bir araya geldi
Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Fransa'da Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde çalışan taşeron göçmen işçiler greve gitti

Fransa'da Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde çalışan taşeron göçmen işçiler greve gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet