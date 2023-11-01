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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cammu Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklediklerini belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cammu Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklediklerini ifade etti.

Ruslan Rehimov  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cammu Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklediklerini belirtti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir'i kabul etti.

Aliyev, Azerbaycan'la Pakistan arasındaki ilişkilerin askeri alan dahil çeşitli alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğu dönemde Pakistan hükümeti ve halkının ülkesine gösterdiği desteği takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Ermenistan'ın saldırgan politikaları nedeniyle Pakistan'ın bu ülkeyle diplomatik ilişkiler kurmamasının Azerbaycan'a gösterilen kardeşliğin örneği olduğuna işaret eden Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterilen siyasi destek dolayısıyla Pakistan'a teşekkür etti.

Aliyev, Azerbaycan ile Pakistan arasında savunma sanayi alanında başarılı işbirliklerinin olduğunu söyleyerek, iki ülkenin ortak askeri tatbikatlar yapmasının önemine değindi.

Ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğü konularına da işaret eden Aliyev, Cammu Keşmir konusunda her zaman Pakistan'ı desteklediklerini vurguladı.

"Ermenistan'ı bugüne kadar tanımadık"

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir de 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zafer ve eylüldeki antiterör operasyonundaki başarısı dolayısıyla Aliyev'i kutladı ve Azerbaycan'ın zaferlerinin Pakistan'da büyük sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Azerbaycan'la kardeş olduklarını belirten Münir, bundan dolayı Ermenistan'ı bugüne kadar tanımadıklarını kaydetti.

Munir, Cammu Keşmir konusundaki desteği dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti.

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