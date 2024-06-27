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Dünya

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar verdi

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınmasının anayasaya uygun olduğuna ilişkin karar aldı.

Ruslan Rehimov  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar verdi

Bakü

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'nde, "Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınması" hakkındaki Milli Meclisin kararı görüşüldü.

Yüksek Mahkemece ilgili kararın anayasaya uygun olduğuna hükmedildi.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti.

Azerbaycan'da Milli Meclisin feshedilmesi yetkisi cumhurbaşkanında bulunuyor.

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