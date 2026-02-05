Dolar
Dünya

Axios: Arap liderlerin Beyaz Saray'a baskı yapmasının ardından ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldü

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yerine ilişkin ortaya çıkan belirsizliğin ardından bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldüğü iddia edildi.

Hakan Çopur  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Axios: Arap liderlerin Beyaz Saray'a baskı yapmasının ardından ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldü

Washington

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD-İran müzakerelerine yeniden dönülmesi sürecini değerlendirdi.

ABD'li yetkililer, bölgeden en az 9 ülke liderinin Beyaz Saray'a "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde baskı yaptığını ve bu görüşmelerin ardından ABD'nin Umman'da masaya oturmayı kabul ettiğini açıkladı.

Aynı yetkililer, görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki belirsizliğin de ortadan kaldırılarak İran'ın önerisinin ABD tarafında kabul gördüğünü dile getirdi.

Yetkililerden biri, "Söz konusu liderler, görüşmeyi yapmamızı ve İranlıların söyleyeceklerini dinlememizi istediler. Arap ülkeleri ısrar ederse toplantıyı yapacağımızı söyledik. Ancak hala şüphelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." demişti.

