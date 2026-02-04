Dolar
43.51
Euro
51.51
Altın
5,078.37
ETH/USDT
2,282.60
BTC/USDT
76,407.00
BIST 100
13,946.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Axios: ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak

ABD ile İran arasında görüşmelerin cuma günü Umman'da yapılacağı öne sürüldü.

Damla Delialioğlu  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Axios: ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak

Ankara

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile yürütülecek müzakerelerin formatında ve mekanında değişiklik talep ettiği belirtildi.

Haberde, İran'ın talebi üzerine 6 Şubat Cuma günü taraflar arasında İstanbul'da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin Umman'a taşındığı, ABD'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" işaret edilen haberde, İran'ın ise müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği iddia edildi.

Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu talebinin nedeninin, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evine yerleşen dede ile torununa ilişkin paylaşım yaptı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

Trump, federal hükümetin seçimlere müdahil olması gerektiğini savundu

Axios: ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak

Axios: ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet