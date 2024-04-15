Dolar
32.42
Euro
34.46
Altın
2,345.06
ETH/USDT
3,127.90
BTC/USDT
64,294.00
BIST 100
9,700.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturyalı siyaset bilimci Farid Hafez: Batı'nın Filistin karşıtı politikaları İslamofobi ile yakından ilişkili

Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) üzerine araştırmalar yürüten Williams College Uluslararası Çalışmalar Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Farid Hafez, Batı'nın Filistin karşıtı politikalarının, İslamofobi ile yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Ahmet Gençtürk  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Avusturyalı siyaset bilimci Farid Hafez: Batı'nın Filistin karşıtı politikaları İslamofobi ile yakından ilişkili

Atina

Batılı ülkelerin, Filistin-İsrail meselesine yaklaşımı hakkında AA muhabirine konuşan Avusturyalı siyaset bilimci Hafez, "Bu konunun önemli bir jeopolitik yönü var. Eğer Müslümanların kurumlarını ve dirençlerini zayıflatırsanız, Filistin'e verilen destek de azalacaktır." dedi.

Hafez, "Batı'daki İsrail yanlısı siyonist oluşum, kayda değer bir bölümü Hristiyanlar ve sekülerlerden oluşan Filistin nüfusunu İslam üzerinden aşırıcılıkla özdeşleştirerek medya, iş dünyası ve üniversite kampüslerinde Filistin'i destekleyen sesleri baskılamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Orta Doğu'daki tek demokrasi ve Avrupa'nın bir uzantısı olarak betimlenmesini "kasıtlı ve kötü niyetli bir girişim" olarak nitelendiren Hafez, "Siyasi bir konu olan (Filistinlilerin) toprak mücadelesi, İslamofobi aracılığıyla kültürel ve dini bir medeniyet meselesi olarak yeniden çerçevelenmeye çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hafez, Avrupa'da dışlanan Müslüman ve Yahudi toplulukların 15. yüzyılda nüfusun önemli bir bölümünü oluşturdukları İber Yarımadası'ndan sürüldüğünü hatırlatarak, "Beyaz Hristiyan Avrupa, ırkçı bakış açısıyla Doğu'nun bir uzantısı olarak gördüğü Yahudilere karşı zulmünü yüzlerce yıl sürdürdü. Ancak 1948'den sonra Avrupa emperyalizminin bir uzantısı olarak Doğu'da İsrail kurulduğunda, Yahudilerin statüsü yükseltildi ve böylelikle Müslümanlar başlıca yabancılar oldu." diye konuştu.

İslamofobi Avrupa'nın yüzleştiği merkez sorunlardan biri oldu

Hafez, Avrupa'da bazı büyük siyasi aktörlerin "İslamofobik söylemleri benimseyerek uygulamaya koyduğunu" belirterek, bir zamanlar aşırılıkçı bir eğilim olarak görülen İslamofobi'nin bugün Avrupa'nın yüzleştiği merkez sorunlardan birine dönüştüğünü dile getirdi.

Batı'daki siyasi partilerin politikalarındaki temel farklılığın, "Müslüman sorununa yaklaşımları" olduğuna dikkati çeken Hafez, aşırı sağcıların Müslümanlardan tamamen kurtulmayı hedeflediğini, öte yandan merkezi görüşün konu üzerine daha uzun vadeli bir strateji benimsediğini söyledi.

Hafez, "(Merkez görüşteki partiler,) önce sadece tehdit olarak gördükleri bazı Müslümanlardan kurtulmayı sonra da kalan Müslümanların tamamını, devlete tamamen itaat etmeleri, boyun eğmeleri ve hiçbir şekilde direnmemeleri için tamamen asimile etmeyi hedefliyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları hakim karşısında
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı

Benzer haberler

Avusturyalı siyaset bilimci Farid Hafez: Batı'nın Filistin karşıtı politikaları İslamofobi ile yakından ilişkili

Avusturyalı siyaset bilimci Farid Hafez: Batı'nın Filistin karşıtı politikaları İslamofobi ile yakından ilişkili

Filistinli öğretmenler, Refah’a sığınan yerinden edilmiş çocuklara çadır sınıflarda eğitim veriyor

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı

Almanya’da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı

Almanya’da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Akram: İsrail'e faaliyetlerinin maliyetinin olduğunu göstermek gerek

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Akram: İsrail'e faaliyetlerinin maliyetinin olduğunu göstermek gerek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet