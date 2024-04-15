Dolar
32.41
Euro
34.54
Altın
2,348.11
ETH/USDT
3,261.00
BTC/USDT
66,745.00
BIST 100
9,775.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen Filistinlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı, çok sayıda kişi yaralandı.

Halime Afra Aksoy  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen Filistinlerin sayısı 5'e yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında Arabi ailesine ait bir evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü saldırıda, 2 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, ayrıca Nuseyrat'taki Asar binasını da topçu atışlarıyla hedef aldı.

Beyt Lahiya'daki kum bariyerlerin altında kalan cansız bedenler

Öte yandan Filistinli sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da kurduğu kum bariyerlerin altında çok sayıda cansız beden bulunduğunu açıkladı.

Sağlık ekipleri, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'un farklı bölgelerinden 4 cansız beden çıkarıldığını aktardı.

Sağlık kaynakları Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin öldüğünü ve kamptaki bir caminin tamamen yıkıldığını belirtmişti.

İsrail ordusu, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da konser girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle spor salonunun cam ve kapıları kırıldı
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Benzer haberler

İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen Filistinlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen Filistinlerin sayısı 5'e yükseldi

İngiltere'de 10 yaşındaki kız öğrenci, Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı

Hollanda'da Burger King şubeleri önünde toplanan gruplar İsrail'i protesto etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz
Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor

Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor
İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet