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Dünya

Avusturya, Macaristan ve Çekya’daki AB karşıtı ve aşırı sağcı partilerden yeni ittifak

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya’daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, "Avrupa için Vatanseverler" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurdu.

Aşkın Kıyağan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Avusturya, Macaristan ve Çekya’daki AB karşıtı ve aşırı sağcı partilerden yeni ittifak Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya gelen aşırı sağcı ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya’daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosunda (AP) "Avrupa için Vatanseverler" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurdu.

AP'deki yeni oluşumun ilanı için Viyana’da düzenlenen ortak basın toplantısına Macaristan Başbakanı ve Fidesz Genel Başkanı Viktor Orban, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve ANO Genel Başkanı Adrej Babis katıldı.

Aşırı sağcı FPÖ lideri Kickl, "Avrupa siyaseti için tarihi bir an yaşandığını" ifade ederek, bu üç partinin oluşturduğu ittifakı tanıtmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti ve kendileriyle aynı görüşteki diğer partilere de bu oluşuma katılmaları çağrısında bulundu.

Kickl, amaçlarının Avrupa Birliği’ni (AB) dağıtmak ya da parçalamak olmadığını ifade ederek Avrupa’nın süper devlete dönüştürülmeye çalışıldığını, üye ülke halkları tarafından yetki verilen parlamentoların değersizleştirildiğini, egemenlik ve kendi kaderini belirleme gibi ifadelerin boş sözlere dönüştüğünü ileri sürdü.

Kickl, kurdukları ittifakla bu yaklaşıma karşı çıkacaklarını, yetkinin "Brüksel’den alınıp yeniden egemen üye ülkelere verilmesi" için çalışacaklarını söyledi.

"Şu an Brüksel’de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil"

Macaristan Başbakanı Orban da geleneksel aile yapısını, ülkelerin egemenliğini savunduklarını belirterek, kurdukları ittifakın kısa sürede AP içindeki sağ tandanslı en büyük fraksiyona dönüşeceğini savundu.

Orban, "Şu an Brüksel’de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil. Aksine zehirli yeşil siyaset. Bu, bizleri sağlıklı kılmaz, zehirler." diye konuştu.

ANO Genel Başkanı Andrej Babis de kurdukları ittifakın üç temel ilkesinin olduğunu belirterek, "Avrupa için Vatanseverler ittifakı, ülkelerin egemenliğinin savunulması, düzensiz göçle mücadele ve Yeşil Mutabakat'ın (AB'nin çevreci düzenlemeleri) revize edilmesini savunuyor." ifadesini kullandı.

Babis, iklimi koruma ve çevreci politikaların Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü tehdit ettiğini söyledi.

Soru kabul edilmeyen basın toplantısında 3 lider, ittifakın savunduğu ilkelerin yer aldığı manifestoyu imzaladı.

Basın toplantısında bu tanıtımın ilk etap olduğu, ikinci etabın Fransa’nın Strazburg kentinde ya da Belçika’nın başkenti Brüksel’de daha geniş katılımlı yapılacağı bildirildi.

AP'de grup kurmayı amaçlayan Avrupa için Vatanseverler İttifakı'nın en az 23 sandalyesi ve en az 7 AB üyesinden milletvekilinin bulunması gerekiyor. Bu üç partinin AP'de toplam 24 sandalyesi bulunsa da en az 4 ülkeden daha katılım sağlamaları halinde grup kurmaları mümkün olacak. AP'de halen 2'si aşırı sağ toplam 7 siyasi grup bulunuyor.

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