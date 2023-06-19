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Dünya

Avusturya’da WhatsApp gibi uygulamaların polis tarafından denetlenmesi tartışması

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi hususunda emniyet güçlerinin yeterli donanıma sahip olmadığını belirtti.

Aşkın Kıyağan  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Avusturya’da WhatsApp gibi uygulamaların polis tarafından denetlenmesi tartışması

Viyana

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi hususunda emniyet güçlerinin yeterli donanıma sahip olmadığını belirterek, genel bir denetimden ziyade tehlike arz eden unsurların önlenmesi için polisin bu alanda gerekli yetki ve yeterliliğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Devlet Güvenlik ve İstihbarat Biriminin başkent Viyana’da 17 Haziran'da yapılan LGBT yürüyüşüne yönelik radikal grupların planladığı terör saldırısının önlendiğine yönelik açıklaması sonrasında ülkede mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi hususu gündeme taşındı.

İçişleri Bakanı Karner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke istihbaratının söz konusu uygulamalar karşısında yeterince donanıma sahip olmadığını, WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının denetlenemediğini söyledi.

Karner, yaygın kullanılan uygulamalara yönelik kitlesel bir denetlemenin söz konusu olmadığını kaydederek, "(Denetleme) varlığından şüphe duyulmayan bireysel tehditleri devre dışı bırakmakla ilgili. Polisin bunu yapmak için uygun yetkilere ve yeterliliklere ihtiyacı var." dedi.

Bu arada iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi Karner'in önerisine karşı çıktı.

Anayasa Mahkemesi de iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partili (ÖVP) İçişleri Bakanlığının söz konusu uygulamaların denetlenmesine karşı çıktığını bildirdi.

Viyana’da cumartesi düzenlenen LGBT yürüyüşüne yönelik 14,17 ve 20 yaşlarında 3 radikal gencin terör saldırısında bulunmak için hazırlık yaptığı ve istihbarat birimi tarafından söz konusu saldırının önlendiği açıklanmıştı.

Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi (DSN) Başkanı Omar Haijawi-Pirchner, Şubat 2023’te yaptığı açıklamada, güvenlik endişelerini öne sürerek WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını denetlemek istediklerini söylemişti.

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