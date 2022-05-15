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Dünya

Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, kendileri için birçok yönden önemli olan Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Aşkın Kıyağan   | 15.05.2022
Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız

Viyana

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) eski Genel Başkanı Sebastian Kurz’un yolsuzluk soruşturması nedeniyle Aralık 2021’de siyaseti bırakmasının ardından ÖVP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevine getirilen Nehammer, 40’ıncı Olağanüstü Kongre'de oy birliği ile yeniden parti başkanı olarak seçildi.

Nehammer, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek ülkesinin tarafsız olduğunu ancak uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve haksızlıklar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de söz söyleme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Geçen ay Rusya ve Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin eleştirilere de yanıt veren Nehammer, Ukrayna’nın Buça kentinde yaşananları gördükten sonra muhtemel bir ateşkes ya da barış için mümkün olan her şeyin yapılmasının önemli olduğunu, bu trajedi karşısında hiçbir şey yapmadan olan biteni seyretmek yerine harekete geçtiğini söyledi.

Nehammer, barış için çabalarının sürdüğünü ve çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirterek "Türkiye ile ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Bu bizim için pek çok açıdan çok önemli." dedi

Ukrayna’dan gelen sığınmacılara yönelik yapılan yardımlara da değinen Nehammer, düzensiz göçe karşı mücadelelerinin savaş öncesinde olduğu gibi süreceğini sözlerine ekledi.

Bu arada hakkında açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyaseti bırakan Sebastian Kurz’un da kongreye katılması dikkati çekti.

Nehammer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi

Başbakan Nehammer, geçen ay Moskova ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşmüştü.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve "İstanbul Süreci" adı verilen görüşmelerin "barış için en önemli şans olduğunu" her fırsatta dile getiren Nehammer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la haziranda İspanya'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geleceği duyurulmuştu.

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