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Dünya

Avusturya'da okul saldırısını düzenleyen failin evinde patlayıcı bulundu

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula saldırı düzenleyen ve kendisi dahil 11 kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin evindeki aramada, intihar mektubu ve patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Salih Okuroğlu, Aşkın Kıyağan  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Avusturya'da okul saldırısını düzenleyen failin evinde patlayıcı bulundu

Viyana

Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 21 yaşındaki failin evinde yapılan aramada, yazılı ve dijital intihar mektubu ile çalışmayan boru tipi bomba bulunduğu belirtildi.

Saldırganın motivasyonuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Öte yandan saldırının gerçekleştiği yerel saatle 10.00'da ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına siyah kurdele takılırken, duraklarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağına ilişkin yazılı ve sesli anonslar gerçekleştirildi.

Saldırının düzenlendiği lise önünde toplanan çok sayıda kişi, okulun önüne mum ve çiçek bıraktı.

Ülke tarihinde bu boyutta bir ilk olan saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için gelen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Saygı duruşuna, Graz eyalet meclisinden siyasetçiler de katıldı.

Graz'daki okul saldırısı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye dün sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini belirten yetkililer, failin eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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