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Dünya

Avustralya'ya göre, Rusya-Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktı "dünya için riskli"

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki "güvenlik paktı"nın istikrarı bozucu ve "dünya için riskli" olduğunu belirtti.

Salih Okuroğlu  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Avustralya'ya göre, Rusya-Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktı "dünya için riskli"

Ankara

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wong, Güney Kore'ye yaptığı ziyaret kapsamında Paju kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avustralya'nın Güney Kore ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Wong, Kuzey Kore'nin istikrarı bozucu eylemleri nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Wong, Kuzey Kore'nin Avustralya, Güney Kore ve Japonya dahil ortaklarının güvenliğini tehdit eden balistik füze fırlatmalarını kınamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "güvenlik paktı"nın istikrarı bozucu ve "dünya için riskli" olduğunu belirten Wong, "Rusya'nın barışa hizmet etmeyen, aksine gerilimi tırmandıran davranışlar sergilediğini görüyoruz. Kuzey Kore'den Rusya'ya silah transferinin devam etmesi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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