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Ekonomi

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Brüksel

AB Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te uygulamaya başlanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

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Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında önemli ölçüde genişletildiği hatırlatıldı.

AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketini hayata geçirdi.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.

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