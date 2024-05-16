Dolar
32.16
Euro
35.02
Altın
2,385.91
ETH/USDT
3,012.60
BTC/USDT
65,777.00
BIST 100
10,158.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye takılamayacağına hükmetti.

Irmak Akcan  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Ankara

Guardian'ın haberine göre, milletvekili David Southwick'in, diğer milletvekili Gabrielle de Vietri'nin son birkaç aydır taktığı kefiyeye itiraz etmesinin ardından mecliste kefiye takma konusu gündeme geldi.

Meclis Başkanları, kefiyeyi "siyasi bir obje" olarak nitelendirerek mecliste takılmasını yasakladı.

Leane, üst meclisteki 4 milletvekilinden kefiyelerini çıkarmalarını isterken, milletvekili Samantha Ratnam'ın "karpuz küpelerini" takamayacağını söyledi.

Yeşiller Partisinin Victoria lideri Ellen Sandell, "Potansiyel bir soykırımın ortasında, hükümetimiz, dünya çapında kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan milyonlarca insana katılmalıdır. Bunun yerine, Victoria meclisi, mecliste kefiye giyilmesini yasaklayan parlamentolardan biri oldu." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nekbe'nin 76. yılında Ankara'da yürüyüş yapıldı
Emine Erdoğan: (Yunus Emre Enstitüsü) ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşatıyor
Şanlıurfa'da kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Avustralya'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor

Avustralya'da binlerce kişi İsrail'in Refah'a kara saldırısını protesto etti

Avustralya, Filistin-İsrail barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabilir

Avustralya, Filistin-İsrail barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabilir
Filistin asıllı İsveçli şarkıcı, Eurovision Şarkı Yarışması yarı final açılışına kefiyeyle çıktı

Filistin asıllı İsveçli şarkıcı, Eurovision Şarkı Yarışması yarı final açılışına kefiyeyle çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’da

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet