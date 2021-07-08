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Dünya

Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü

Avustralya’nın Sidney kentinde karantinaya rağmen son 14 ayda günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.07.2021
Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü

Ankara

BBC’nin haberine göre, yaklaşık iki haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sidney’de, son 24 saatte 38 vaka tespit edildi. Böylece kentte, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantı vaka sayısı 370'i aştı.

Yetkililer, vatandaşların karantinayı ihlal ederek ev ziyaretlerinde bulunduğunu dile getirerek kent sakinlerine evde kalmaları için çağrı yaptı.

Yeni Güney Galler (NSW) eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının işe yaraması için etkileşiminin engellenmesi gerektiğine işaret etti.

Avustralya dün, iki haftalık karantina süresinin bir hafta daha uzatıldığını açıklamıştı.

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