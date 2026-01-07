Dolar
Dünya

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kayıtlara geçti

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kaydedilirken yetkililer, orman yangını riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kayıtlara geçti

Ankara

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'nın güneyindeki birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Ülkenin güneyindeki pek çok kentte son yılların en sıcak gününün kaydedildiğini açıklayan yetkililer, orman yangını riskine karşı uyarılar yapmaya devam ediyor.

Melbourne kentinde hava sıcaklığı 6 yılın en yüksek seviyesi olan 41 dereceye ulaşırken Adelaide kentinde sıcaklık 43 dereceye çıktı. Başkent Canberra'da ise hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçüldü.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Victoria eyaleti ve Perth kentinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor.

Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken hafta sonu Sydney kentinde sıcaklıkların zirveye ulaşacağı öngörülüyor.

