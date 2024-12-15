Avustralya'nın bazı bölgelerinde yarından itibaren sıcak hava dalgası etkili olacak
Avustralya'nın bazı bölgelerinde yarından itibaren etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak hava dalgası ve yangın uyarısı yapıldı.
Ankara
Yerel basında yer alan haberlere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, yaz mevsiminin yaşandığı ülkede aşırı sıcakların etkili olacağı belirtildi.
Sıcak hava dalgası uyarısı yapılan açıklamada, özellikle Victoria ve South Australia eyaletlerinde yarından itibaren sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle yangın riski olduğuna ve ulaşımın aksayabileceğine işaret edilerek, bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Avustralya'da son zamanların en sıcak yazının yaşanacağı tahmin ediliyor.
Son yılların en büyük orman yangınlarından biri Avustralya'daydı
Avustralya'nın New South Wales (NSW), Queensland, Victoria ve South Australia eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren geniş çaplı orman yangınları nedeniyle 479 kişi hayatını kaybetmişti.
Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonunun 2020'de yayımladığı rapora göre, ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen bu yangınlarda 24 milyon hektardan fazla alan yok olmuş, 3 bin 500 ev yanmış, çok sayıda hayvan can vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.