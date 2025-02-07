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Dünya

Avustralya'daki yangında 5 gün içinde Mount Remarkable Milli Parkı'nın yüzde 15'i yok oldu

Avustralya'nın en büyük milli parklarından Mount Remarkable'ın yüzde 15'i, 3 Şubat'tan beri devam eden yangında yok oldu.

Yasin Yorgancı  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Avustralya'daki yangında 5 gün içinde Mount Remarkable Milli Parkı'nın yüzde 15'i yok oldu

Ankara

Güney Avustralya eyaletinde 18 bin hektarlık alana sahip Mount Remarkable Milli Parkı'nda çıkan yangın sürüyor.

Eyalet İtfaiyesinden, Flinders Sıradağları üzerinde yer alan ülkenin en eski parklarından Mount Remarkable'daki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, 18 bin hektarlık parktaki yangın henüz söndürülemedi ve 2800 hektarlık alan yok oldu.

Henüz çevre sakinleri için tehdit oluşturmayan yangın nedeniyle Wilmington, Melrose, Nectar Brook ve Mambray Creek bölgelerinde yaşayan halka teyakkuzda olmaları için uyarı yapıldı.

Arazinin dik ve engebeli yapısından dolayı müdahalenin zorlaşması yüzünden yangının uzun süre devam edeceği öngörülüyor.

Milli parkın yangın dolayısıyla ziyarete kapalı kalacağı bildirildi.

Öte yandan Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) konuşan itfaiye yetkilisi Sindy McCourt, "Yangının milli park sınırları dışına çıkması muhtemel." ifadesini kullandı.

Yoğun ilgiyle hem turist hem de yerel halk tarafından ziyaret edilen Mount Remarkable Milli Parkı, aynı zamanda canlı çeşitliliği açısından öne çıkıyor.

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