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Dünya

Avustralya'da Müslümanlar, Gazze tutumu nedeniyle hükümete "sırtını döndü"

Avustralya'da yapılan ankette, Müslümanların, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye dair tutumu nedeniyle İşçi Partisi hükümetine "sırtını döndüğü" tespit edildi.

Nuri Aydın  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Avustralya'da Müslümanlar, Gazze tutumu nedeniyle hükümete "sırtını döndü"

İstanbul

ABC News'un haberine göre, yaklaşık 25 milyon nüfuslu Avustralya'da sayıları 1 milyona yaklaşan Müslümanlar kayda değer bir blok oluştururken, anket ve kamuoyu yoklaması yapan Redbridge şirketi, İşçi Partisinin güçlü olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'e bağlı Calwell bölgesinde nüfusun yüzde 13'ünü oluşturan Müslümanlara hükümetin Gazze'deki savaşa dair tutumunu sordu.

İşçi Partili siyasiler, Calwell gibi Müslüman nüfusun kritik öneme sahip olduğu kentlerde siyasi eğilimin değişmesinden endişe duyarken, bir dönem bu partinin seçim kampanyalarını da yürüten ve halihazırda Redbridge'in direktörlüğünü yapan Kos Samaras, ankete katılanların hükümete desteğini keseceklerine dair tutumun öne çıktığına dikkati çekti.

Samaras, ankete göre, Müslümanların, hükümetin Gazze'deki yaşananlara tutumu nedeniyle "ihanete uğramış" hissettiğini ve oy tercihlerini bağımsızlar lehine kullanma eğiliminde olduğunu kaydetti.

2022'deki seçimde en yakın rakibine yaklaşık yüzde 9 fark atarak Calwell'den Temsilciler Meclisi Üyesi seçilen Maria Vamvakinou, ABC'ye verdiği demeçte, kendi bölgesi gibi bölgelerin son birkaç seçimde tüm politikacılara "hafife alınmamaları gerektiği yönünde açık mesaj" verdiğini söyledi.

Vamvakinou, "(Gazze'deki) Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için uzun bir geçmişim var ve bunu yapmaya devam edeceğim. Toplumumun bazı kesimlerinin bu çalışmamın farkında olması beni yüreklendiriyor." dedi.

Samaras ise federal seçimler yaklaşırken ve Gazze'deki savaş siyasi sahneyi etkilemeye devam ederken, İşçi Partisinin toplumla bağı olmayan adayları halkın önüne getirmemesi uyarısı yaptı.

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