Dolar
32.69
Euro
35.16
Altın
2,329.30
ETH/USDT
3,478.50
BTC/USDT
62,865.00
BIST 100
10,445.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör Payman'dan açıklama

Avustralya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan Senatör Fatima Payman, "Oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmam söylendi." dedi.

Salih Okuroğlu  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör Payman'dan açıklama

Ankara

Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman, kendisine oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmasının söylendiğini belirtti.

Batı Avustralya eyaleti senatörü Payman, partisinden uzaklaştırılmasının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Payman, partiden uzaklaştırıldığı günden bu yana parti grubundaki meslektaşlarıyla tüm irtibatını kaybettiğini, grup toplantılarından ve komitelerden çıkarıldığını aktardı.

"Sürgün" edildiğini vurgulayan Payman, "Önergeler ve kamu yararını ilgilendiren konular da dahil olmak üzere oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmam söylendi." ifadesini kullandı.

Payman, bu eylemlerin, bazı parti üyelerinin kendisini Senatodan istifa etmesi için korkutmaya çalıştığına inanmasına neden olduğunu belirterek, Batı Avustralya halkını en iyi şekilde temsil etmek üzere geleceği üzerine düşüneceğini kaydetti.

"Parti grubunun kurallarının parçası olmak istediğine karar verdiğinde tekrar aramıza kabul edilecektir"

İşçi Partisi Temsilciler Meclisi Üyesi Sam Rae, Payman'ın, istifa etmesi için bazı parti üyelerinin kendisini korkutmaya çalıştığına yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rae, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Parti yönetimi, Senatör Payman'a eğer kuralların dışında hareket etmek istiyorsa bunu yapabileceğini ancak bunun kendisini ilgilendiren bir mesele olduğunu ve parti grubundan uzaklaştırılacağını ifade etti. Parti grubunun kurallarının bir parçası olmak istediğine karar verdiği anda tekrar aramıza kabul edilecektir."

Canavan: "ChatGPT, her gün bir İşçi Partisi senatörünün işini yapabilir"

Avustralya Ulusal Partisi Senatörü Matt Canavan ise konu hakkında yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'ni eleştirdi.

Canavan, bu durumun, bir İşçi Partisi senatörü veya temsilciler meclisi üyesi seçerken, insan değil "robot" seçildiği anlamı taşıdığını savundu.

Senatörlerin görüşlerini ifade edebilmesi halinde parlamentonun çok daha iyi bir yer olacağını kaydeden Canavan, "Yani ChatGPT, haftanın her günü bir İşçi Partisi senatörünün işini yapabilir. Aferin Fatima Payman'a, hepsinden daha cesur." dedi.

Payman'ın partisinden uzaklaştırılması

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

2022'de göreve gelerek "ülkenin ilk başörtülü senatörü" ünvanını alan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.

Parti, 30 Haziran'da Payman'ın grup toplantılarına katılma hakkının Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
"Zirai ambulans" bitki sağlığı için tarlalarda
Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak
İzmir'deki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör Payman'dan açıklama

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör Payman'dan açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi 22. yaşında "Filistin testinden" geçiyor

Filistin'de yaşanan acılar Üsküdar'daki dev tabloya resmedildi

İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye çıktı

İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye çıktı
Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, Gazze için sesini yükseltti

Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, Gazze için sesini yükseltti
Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet