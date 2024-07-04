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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör istifa etti

Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman partiden istifa ettiğini açıkladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör istifa etti

Ankara

ABC News'un haberine göre, Batı Avustralya eyaleti senatörü Payman, süresiz uzaklaştırılmasının ardından partisine ilişkin açıklama yaptı.

İşçi Partisi'nden istifa ettiğini bildiren Payman, görevine bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti.

Payman, "İşçi Partisi'nin ilkelerine inanmaya devam ettiğini, ancak partide kalmasını sağlayacak hiçbir orta yol göremediğini" vurguladı.

Bir yandan büyük destek aldığını belirten Payman, "Öte yandan, parti kararlarına uymam için baskı görüyorum. Vicdanım bana başka seçenek bırakmıyor." dedi.

Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği gün "İşçi partisindekilerin kendisinin yanına oturmak istemediklerini belli ettiğini" ifade eden Payman, kendisini cevap vermeye zorladıklarını kaydetti.

Payman'ın partisinden uzaklaştırılması

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

2022'de göreve gelerek "ülkenin ilk başörtülü senatörü" ünvanını alan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı da temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.

Parti, 30 Haziran'da Payman'ın grup toplantılarına katılma hakkının Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

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