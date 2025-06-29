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Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 1 Temmuz'da başlıyor

Öğretmen ve öğrencilerin bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabileceği 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Buğrahan Ayhan  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 1 Temmuz'da başlıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okullarının 1 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabileceği 1 Temmuz'da başlayacak DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Yaz okullarında, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi esas alan bir yaklaşımla spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında kurslar açılacak.

Yaz dönemi kurslarında ise öğrenciler tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebilecekleri gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını da seçebilecek.

Bu kapsamda 7. sınıf öğrencilerinden hafızlık eğitimine katılanlar ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, "Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil" derslerinden en fazla 6 tercih edebilecek.

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise "Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık" derslerinden en fazla 8 olmak üzere akademik derslere yönelik seçim yapabilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül'de başlayacak, 12 Haziran 2026'da sona erecek.

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Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 1 Temmuz'da başlıyor

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