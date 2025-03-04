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Dünya

Avustralya'da "Alfred" tropikal siklonu ülkenin doğu kıyılarını tehdit ediyor

Avustralya'da "Alfred" tropikal siklonunun, ülkenin doğusundaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine doğru ilerlediği ve en az 20 bin evin risk altında olduğu bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Avustralya'da "Alfred" tropikal siklonu ülkenin doğu kıyılarını tehdit ediyor

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, "Alfred" tropikal siklonunun, Quuensland'ın güneydoğusu ve NSW'nin kuzey kıyılarına doğru ilerlediğini açıkladı.

Yetkililer, sadece Queensland'a bağlı Brisbane kentinde 20 bin evin, fırtına dalgası ve siklonun yol açabileceği sellerden dolayı risk altında olduğunu bildirdi.

Queensland eyaleti Başbakanı David Crisafulli, açıklamasında vatandaşlara teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Crisafulli, elde edilen tüm bilgilerin tropikal siklonun "ciddiye alınması gereken bir şey" olduğunu gösterdiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfusun bir kısmı hala bu sistemin büyüklüğünü tam olarak anlayabilmiş değil ve bu tamamen anlaşılabilir bir durum çünkü Queensland eyaletinin bu bölgesinde onlarca yıldır böyle bir şey yaşanmadı."

Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, tropikal siklonun Brisbane'nin 600 kilometre doğusunda olduğu kaydedildi.

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