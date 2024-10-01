Avustralya polisi Gazze'ye saldırıların birinci yılı için planlanan gösterileri engellemek istiyor
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet polisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı kapsamında Sidney kentinde düzenlenmesi planlanan iki büyük gösteriyi durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
Ankara
Avustralya basınına göre, polis, 6 ve 7 Ekim'de düzenlenmesi hedeflenen iki büyük Gazze yürüyüşünü "toplum güvenliğini" gerekçe göstererek engellemek için harekete geçti.
- İsrail'in 361 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 638'e yükseldi
- İsrail ordusu, Kudüs’ün de içinde olduğu bazı bölgeler için yeni "güvenlik talimatları" açıkladı
- Oxfam, Gazzeli kadın ve çocukların yıllık ölüm sayısının diğer çatışmalardan fazla olduğunu belirtti
Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, Yeni Güney Galler eyalet polisinin "gösterilerin güvenli şekilde yapılacağı konusunda şüpheleri bulunduğu" için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu belirtildi.
Gösterileri düzenleyen Filistin destekçileri ise neredeyse bir yıldır barışçıl mitingler yaptıklarını ve polisin başvurusunun "temel demokratik haklara saldırı" olduğunu söyledi.
Gösterilerin organizatörlerinden Amal Naser, "Protesto hakkımızı savunma niyetindeyiz. Filistin ve Lübnan için adaleti savunmaya devam edeceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.