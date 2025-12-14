Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,113.20
BTC/USDT
90,105.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi Fotoğraf: Sosyal Medya

Ankara

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor
Kırklareli'nde bir muhtarın talebiyle 179 köye yangınlarla mücadele için su tankeri alındı
Yüzyılın Konut Projesine başvurular bu hafta sona eriyor
Muş'ta AFAD ekipleri kar ve sisli bölgede yaptıkları tatbikatlarla kış görevlerine hazırlanıyor
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışına katıldı

Benzer haberler

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi

Avustralyalı gençler, yeni sosyal medya yasağını aşmanın yollarını buluyor

Avustralya Başbakanı Albanese, 16 yaş altı sosyal medya yasağının toplumsal reform olduğunu savundu

Avustralya hükümetinden platformlara, 16 yaş sınırı getiren yasaya ilişkin ilerleme raporu talebi

Avustralya hükümetinden platformlara, 16 yaş sınırı getiren yasaya ilişkin ilerleme raporu talebi
ABD, İngiltere ve Avustralya, ortak güvenlik anlaşması AUKUS için çalışmaları hızlandıracak

ABD, İngiltere ve Avustralya, ortak güvenlik anlaşması AUKUS için çalışmaları hızlandıracak
Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet