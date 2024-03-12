Dolar
32.05
Euro
34.96
Altın
2,161.66
ETH/USDT
4,031.10
BTC/USDT
72,294.00
BIST 100
9,063.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in rotasını değiştirmemesi halinde "destek kaybetmeyi sürdüreceğini" söyledi.

Ayşe Doğru  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı

Ankara

The Guardian'ın haberine göre Wong, Avustralya Finansal Revizyon adlı iş dünyası zirvesinde yaptığı konuşmada, dünyanın Gazze'deki sivillerin ölümü ve insani krizin büyüklüğü nedeniyle dehşet içinde olduğunu belirtti.

Wong, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamasını için de "Başkan Biden değerlendirmesinde haklı." ifadesini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınadığını yineleyen Wong, o zamanlar dünyanın İsrail'i anladığını ve dayanışma içerisinde olduğunu ancak İsrail'in verdiği karşılık sonrası "Gazze'de artık bir insani felaket yaşandığını" belirtti.

Wong, "Rotasını değiştirmezse İsrail'in destek kaybetmeyi sürdüreceğini düşünüyorum." dedi.

Ülkesinin önemsediği konularda elini güçlendirmek amacıyla Kanada ve Yeni Zelanda ile çalıştığını ifade eden Wong, İsrail'den "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davada verilen ihtiyati tedbir kararlarına uymasını" istedi.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine başlattığı saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail'in bölgeye insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
Diyanet'ten "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" iddiasına ilişkin açıklama
İstiklal Marşı 103 yıl önce bugün kabul edildi
Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan iki genç hastanede dünya evine girdi

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan iki genç hastanede dünya evine girdi

İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi

ABD ve Avrupa’nın Gazze’ye "deniz yoluyla yardım" ulaştırma planında belirsizlikler sürüyor

ABD ve Avrupa’nın Gazze’ye "deniz yoluyla yardım" ulaştırma planında belirsizlikler sürüyor
Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı
İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli milli futbolcu Muhammed Berekat öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli milli futbolcu Muhammed Berekat öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet