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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye 20 aydır saldırılarını sürdüren İsrail'in 2024'te silah satışı arttı

Gazze'ye 20 aydır süren saldırıları nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanan İsrail'in 2024'te silah satışlarının yüzde 13 arttığı bildirildi.

Enes Canlı  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Gazze'ye 20 aydır saldırılarını sürdüren İsrail'in 2024'te silah satışı arttı

Kudüs

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in savunma sanayi satışlarının son 4 yıl üst üste "kırdığı rekorun" devam ettiği belirtildi.

Geçen yıl silah ve savunma sanayi anlaşmalarının bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak, 14,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail'in 2024'teki savunma sanayi ve silah satışlarında, füze, roket, hava savunma sistemlerinin yüzde 48'le birinci sırada geldiği aktarıldı.

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Sıralamada araç ve zırhlı personel taşıyıcıların yüzde 9, uydu ve uzay sistemlerinin yüzde 8, radar ve elektronik harp sistemlerinin yüzde 8, gözetleme sistemleri yüzde 6, istihbarat, bilgi ve siber sistemlerin yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Avrupa ülkelerinin savunma sanayisi ihracatındaki oranının bir önceki yıl yüzde 35'ten, 2024'te yüzde 54'e yükseldiği belirtilen açıklamada, Savunma sanayi ve silah satışı ihracatında, Asya ve Pasifik bölgesinin yüzde 23, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkelerininse yüzde 12 orana sahip olduğu kaydedildi.

Marker gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Gazze'de yol açtığı insanlık felaketinden gelen görüntülerin yeni savunma sanayi ve silah anlaşmalarını zorlaştırdığını dile getirdi. Buna rağmen, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşının doğurduğu güvenlik atmosferi nedeniyle savunma sanayi alımına ilgisinin sürdüğü aktarıldı.

Filistinli hak örgütleri, İsrail'in savunma sanayisinde ürettiği yeni teknolojileri işgal ettiği Filistin topraklarında denediği eleştirisini yapıyor.

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