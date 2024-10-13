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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong'dan Orta Doğu'da ateşkesi desteklemeyen muhalefete tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu'da ateşkes çağrılarını desteklemediği gerekçesiyle tepki gösterdiği muhalefeti "aşırı" olmakla suçladı.

Şilan Turp  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Avustralya Dışişleri Bakanı Wong'dan Orta Doğu'da ateşkesi desteklemeyen muhalefete tepki

Ankara

SBS News'taki habere göre, Wong, muhalefetin Orta Doğu'da ateşkes konusundaki tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

Wong, muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton'ın Orta Doğu'da ateşkes çağrılarını desteklemediği için "aşırı" olduğunu belirtti.

Dutton'ın, "Avustralyalıları, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar üzerinden böldüğünü" söyleyen Wong, "Dutton'ın her konuda olumsuz olduğunu biliyoruz ancak sivillerin hayatını kurtaracak ve çatışmaların tırmanmasını önleyecek ateşkes konusunda olumsuz olması oldukça aşırı." ifadesini kullandı.

Wong, Dutton'ın "Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in ateşkes çağrıları nedeniyle kınanması gerektiği" yönündeki yorumunu hatırlatarak, muhalefetin ateşkes konusundaki tutumunun "ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplumla çeliştiğini" kaydetti.

Muhalefet lideri Dutton, Başbakan Albanese'i, Hamas'ı ve 7 Ekim saldırılarını kınayan bir önergede ateşkes çağrısı yaptığı için eleştirmiş ve Albanese'in "kınanması gerektiğini" savunmuştu.

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