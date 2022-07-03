Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,042.30
BTC/USDT
18,984.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle on binlerce kişiye tahliye emri verildi

Avustralya’nın Sidney kentinde, etkili olan şiddetli yağmur ve sel baskınları nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edilmesi istendi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 03.07.2022
Avustralya’da sel felaketi nedeniyle on binlerce kişiye tahliye emri verildi

Ankara

BBC’nin haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Nepean Nehri boyunca sel riskinin olabileceği ve bölgede etkili olan rüzgarların saatte 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Yetkililer, şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı binlerce on kişinin tahliye edilmesi emri verdi.

Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durum Hizmetleri Bakanı Stephanie Cooke, "Bu yaşamı tehdit eden acil bir durum, kıyı erozyonu, ani su baskınları ve nehir taşması gibi birden fazla tehlike ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapan Cooke, son 24 saatte 83 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini ve 3 binden fazla yardım talebine yanıt verildiğini kaydetti.

Dün gece geç saatlerde Batı Sidney'deki Warragamba Barajı'nın taşmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın "Herkül" ve "uçan kale"leri destek verecek

Benzer haberler

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle on binlerce kişiye tahliye emri verildi

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle on binlerce kişiye tahliye emri verildi

Karabük selin izlerini silmeye çalışıyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu: Batı Karadeniz'deki selin maliyeti 4,2 milyar

İçişleri Bakanı Soylu: Batı Karadeniz'deki selin maliyeti 4,2 milyar
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu