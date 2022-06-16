Dolar
17.31
Euro
18.02
Altın
1,822.52
ETH/USDT
1,102.20
BTC/USDT
21,030.00
BIST 100
2,517.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Avrupalıların Ukrayna'daki savaşın akıbetiyle ilgili fikirleri ayrışıyor

Avrupa'da kamuoyu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ilk döneminde Rusya'nın yenilgiye uğratılmasını ve cezalandırılmasını isterken, son dönemde savaşın bir an önce bitirilmesini yönünde görüş belirtiyor.

Selen Temizer   | 16.06.2022
Avrupalıların Ukrayna'daki savaşın akıbetiyle ilgili fikirleri ayrışıyor

Brüksel

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) geçen ayın ortalarında Finlandiya, İsveç, Polonya, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa, Romanya, İtalya ve İngiltere'de ikamet eden 8 binden fazla kişiyle anket yaptı.
Anketin sonuçlarına göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ilk 100 günü içinde Avrupa kamuoyu, ülkelerinin birleşik bir tutum takınmasına yardımcı olan bir nitelikteyken, bu durum 100 günden sonra değişmeye başladı.

Anketin yapıldığı mayıs ortaları itibarıyla kamuoyunun dikkati savaş alanındaki olaylardan uzaklaşıp, daha çok çatışmanın nasıl sona ereceği ve bunun ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) üzerindeki etkileri gibi sorulara yöneldi. Aynı zamanda bu dönemin, Avrupalıların savaşın, yüksek enflasyon, enerji ve gıda krizleri gibi küresel ekonomik ve sosyal sonuçlarının farkına vardıkları bir dönem olduğu vurgulandı.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 35'i, savaşın bir an önce sona ermesini isterken, yüzde 25'i daha acil hedefin Rusya'yı cezalandırmak olduğunu belirtti.

Kalanlar ise tercih yapmayı reddetse de yine de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yanıt olarak AB'nin eylemlerini büyük ölçüde destekliyor.

Ukrayna'nın komşusu, en fazla Ukraynalıyı ağırlayan Polonya dışındaki tüm ülkelerde savaşın bitmesini isteyenlerin sayısının daha fazla olduğu dikkati çekti. Polonya'daki katılımcıların yüzde 41'i Rusya'nın yenilgiye uğratılmasından yana.

İtalyanlar yüzde 52, Almanlar ise yüzde 49'la bir an önce barışın sağlanmasından yanayken, bu grubun, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların maliyeti ve nükleer tırmanış tehdidi konusunda endişeli oldukları için uzun bir savaşa karşı çıktıkları ifade ediliyor.

Araştırmacılar, raporda AB'nin yaptırımlarının sonuç vermemesi durumunda savaşın bitmesini isteyen yüzde 35'lik kesimin daha da büyüyeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den Almanya Dışişleri Sözcüsü Wagner'in "hava sahası" açıklamasına tepki
Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti
Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna’ya ait 204 uçak, 131 helikopter, 3 bin 569 tank ve zırhlı yok edildi

Rusya: Ukrayna’ya ait 204 uçak, 131 helikopter, 3 bin 569 tank ve zırhlı yok edildi

Avrupalıların Ukrayna'daki savaşın akıbetiyle ilgili fikirleri ayrışıyor

AB'nin şahsi yaptırım uyguladığı Rus iş insanı Dmitriy Konov AA'ya konuştu: Benim için zor bir durum

NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya yardımı görüşmek için toplandı

NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya yardımı görüşmek için toplandı
Ukraynalı ressamlar savaşla ilgili endişelerini tuvale yansıttı

Ukraynalı ressamlar savaşla ilgili endişelerini tuvale yansıttı
Rusya: Ukrayna yönetimi Severodonetsk'te insani yardım operasyonunu engelledi

Rusya: Ukrayna yönetimi Severodonetsk'te insani yardım operasyonunu engelledi