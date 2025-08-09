Avrupa'da Filistine destek gösterileri düzenlendi
Avrupa'da yüzlerce kişi, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal ve Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenledi.
Madrid
İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek için gösteriler organize edildi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan gösteriler kapsamında Madrid'in ünlü Retiro Parkı'ndaki Alfonso XII Anıtı önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.
İsrail'in Gazze'deki ambargosunu yıkmak için 44'ten fazla ülkede sivil girişimlerde bulunan "Küresel Gazze Hareketi"nin öncülük ettiği gösteriye katılan İspanyollar, Filistin bayrakları taşıyarak, "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.
Park içindeki suni gölde kayıklarla turlayan, Filistin bayrağı sallayan ve sloganlar atan İspanyollar, İsrail'e tepkilerini evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak gösterdi.
Okunan manifestoda, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını finanse eden ve Filistin halkının acısını görmezden gelen siyasi sistemlere karşı dünya halklarının birliğini göstermek istiyoruz. Daha da önemlisi, Filistin halkına, özellikle de Gazze halkına, Filistin özgürlüğü için dayanışmamızı ve İsrail'in hesap vermesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Eyleme katılan İspanyollardan Marta Garcia, AA muhabirine, "Gazze'de yaşananlar tam bir soykırım. İnanılmaz, tolerans gösterilemeyecek, küçük düşürücü, korkunç bir şey. Uluslararası toplum için utanç verici. Uluslararası hukuk ve insan hakları yerle bir olmuş durumda." şeklinde konuştu.
Paloma Cueva ise "Gazze'de yaşananları büyük bir acı ve öfkeyle izliyoruz. Adım atması gerekenler Avrupalı hükümetler. İsrail'e tam bir boykot uygulamalılar. Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapılıyor ve harekete geçmesi gerekenler elinde güç olan hükümetler." dedi.
Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'da başkent Madrid dışında gün boyunca farklı saatlerde Sevilya, Granada, Barselona, Las Palmas, Tenerife, Segovia, Soria, Bilbao gibi birçok kentinde gerçekleşeceği açıklandı.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal ve Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenledi.
Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail hükümetinin Gazze'ye ilişkin işgal planına tepki gösterdi.
Protestoya katılanlar "Siyonist İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak" yazılı dövizler taşıdı. "Filistin'e özgürlük, Netanyahu planına hayır" sloganları atan grup, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Protestoya katılan İsveçli aktivist Sigyn Meder, AA muhabirine verdiği demeçte, "Filistin'de olan soykırım hayatımda gördüğüm en korkunç şey." dedi.
İsveç hükümetinin soykırıma sessiz kaldığını belirten Meder, şunları söyledi:
"Çocuklar sakat bırakılıyor ve kasıtlı olarak öldürülüyor, okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor bu korkunç bir durum. Buna sessiz kalan İsveç hükümetinden utanıyorum. Bu soykırıma biz de ortak oluyoruz. Çünkü silah anlaşmasını bozmak istemeyen ve İsrail'e yaptırım uygulamayan bir hükümetimiz var. Buna rağmen ben bireysel olarak Filistin'e destek gösterilerine katılarak soykırımın durdurulmasını istiyorum."
Hollanda
Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını proteste etmek için Amsterdam'daki Borsa Meydanı'nı doldurdu.
Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi.
Savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getiren konuşmacılardan Muhammed Koteş, İsrail'in Gazze'deki ablukasının acilen kırılması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini söyledi.
Uluslararası toplum harekete geçmeli
Koteş, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, uluslararası toplumun bir an evvel gecikmeden harekete geçmesini istedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamasıyla Filistin halkına yönelik soykırımın tamamlanması ve Gazze'nin tamamen ilhak edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Koteş, Hollanda'nın İsrail'e karşı gerekli adımları atmakta geciktiğini vurguladı.
Koteş, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanarak Filistinlilere yardımın önünün açılmasını talep etti.
Daha sonra konuşan Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, Hollanda hükümetinin İsrail'e karşı daha sert tedbirler alması gerektiğini belirterek, soykırım karşısında yeterince çabanın gösterilmediğini kaydetti.
Van der Most, İsrail'in artık durdurulması ve soykırımın sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.
Gösteri, konuşmaların ardından Borsa Meydanı'ndaki Damrak Caddesi'nden Dam Meydanı'na, oradan da Rokin Caddesi'nden geçerek merkezi tren istasyonuna ulaşan yürüyüşle sonlandı.
Yürüyüş sırasında "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Dick Schoof, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları attı.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e tepkilerini evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak gösterdi.
Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.