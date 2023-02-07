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Dünya

Avrupa ülkelerindeki Türkler depremzedelere yardım için seferber oldu

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için çalışma yürütüyor.

Abdullah Aşıran, Behlül Çetinkaya, Derya Gülnaz Özcan, Murat Temizer, Şenhan Bolelli   | 07.02.2023
Avrupa ülkelerindeki Türkler depremzedelere yardım için seferber oldu Fotoğraf: Samet Uzdilli/AA

Amsterdam

Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından mağdurlara yardım için gerek konsolosluklar gerekse sivil toplum kurumları tarafından yardım kampanyaları başlatıldı.

Hollanda'da başlatılan kampanyalarda şimdiye kadar 4 milyon avrodan fazla yardım toplandığı öğrenildi.

Hollanda Diyanet Vakfının (HDV) başlattığı yardım kampanyasında 1,5 milyon avro toplanırken, HDV’ye bağlı bazı camilerde acil ihtiyaç malzeme yardımı da kabul edileceği açıklandı.

Ayrıca Hollanda Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin başlattığı kampanyada yaklaşık 500 bin avro, Hollanda Türk Gönüllüler Vakfının kampanyasında 380 bin avro ve Hollanda Kızılhaçı'nın kampanyasında 2 milyon avro toplandığı belirtildi.

İngiltere

Depremzedelere yardım etmek isteyen İngiltere'de yaşayan Türklerin Londra'nın Aziziye Camisi'nde topladığı yardımlar 10 tonu aştı.

Londra'nın kuzeyindeki Dalston bölgesinde bulunan caminin salonu kısa sürede depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların uğradığı bir nokta haline geldi.

Yaklaşık 10 ton kotası bulunan salon ile yardım malzemelerinin yükleneceği tırın dolduğunu söyleyen caminin baş imamı Ebu Bekir Tezgel, kota dolduğu için yeni gelen yardım malzemelerini bölgede yardım toplayan diğer kurum ve derneklere yönlendirdiklerini aktardı.

Tezgel, nakdi yardım yapmak isteyenler için de Aziziye Camii Vakfının sterlin hesabı bulunduğunu belirterek, buraya yapılan yardımların AFAD, Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Yunanistan

Yunanistan'ın iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve partinin Gençlik Kolları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, bebek maması, tahıl, konserve gibi yiyeceklerin yanı sıra battaniye ve nevresim gibi ihtiyaç maddelerinin toplanması için de çağrı yapıldı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu, bünyesindeki departmanların Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedelere yardım kararı aldığını duyurdu.

Yunan Kızılhaçı, Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası (PAME), Atina, Pire, Selanik ve Patra belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda belediye de benzer kampanyalar başlatmıştı.

İstanbullu Rumlar Evrensel Federasyonu da Kızılhaç ve Kızılay işbirliğiyle cumartesi kan bağışı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.

Finlandiya

Finlandiya, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye için 1 milyon avroluk destek sağlayacağını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yardımların Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla gönderileceği kaydedildi.

Desteğin, iki ülkede evini kaybeden insanlara gıda, barınak, tıbbi malzeme, psikososyal destek sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

İspanya

İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu da Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı.

Depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin yardım kampanyası duyurulur duyurulmaz, Madrid'deki Türk vatandaşları hazırladıkları kolileri Türk Hava Yolları (THY) ofisine teslim etti.

Deprem yardımlarını ücretsiz olarak göndereceğini açıklayan THY, toplanan yardımları peyderpey Türkiye'ye ulaştıracak.

Büyükelçilik ayrıca AFAD, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfının deprem yardımları için başlattığı kampanyaların linklerini de paylaştı.

Diğer yandan benzer yardım kampanyaları İtalya, Avusturya ve Almanya'daki Türkler tarafından da kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.

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