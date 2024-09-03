Avrupa Sayıştayı, AB'yi Kovid-19 kurtarma fonundaki gecikmeler konusunda uyardı
Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliğinin (AB) Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırladığı kurtarma fonundaki kaynakların planlanandan yavaş aktarıldığını bildirdi.
Brüksel
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, birliğin 724 milyar avroluk Kovid-19 ekonomik kurtarma programı kapsamındaki fonların kullanımına ilişkin raporunu yayınladı.
Kovid-19 kurtarma fonunun reel ekonomiye planlanandan daha yavaş girdiğine işaret edilen raporda, AB'nin 724 milyar avroluk fonun yürürlüğe girmesinin ardından geçen üç yılda kaynakların dağıtılmasında ve projelerin uygulanmasında gecikmeler yaşandığı belirtildi.
Raporda, bu durumun AB ülkelerinin Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulmalarına ve daha dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olma hedeflerini sekteye uğrattığı kaydedildi.
Üye ülkelerin fonları zamanında çekemeyebileceği veya tüketemeyebileceğine işaret edilen raporda, fonun Ağustos 2026'da sona ereceği, bu nedenle planlanan ödemelerin tamamlanamayabileceği, beklenen ekonomik ve sosyal faydaların da sağlanamayacağı ifade edildi.
Fon kapsamında AB Komisyonunun üye ülkelere 2023 sonu itibarıyla yalnızca 213 milyar avro aktardığına dikkat çekilen raporda, "Bu fonlar, özel işletmeler, kamu enerji şirketleri ve okullar dahil olmak üzere nihai alıcılara ulaşmadı. Gerekli işlemleri tamamlayan 15 üye ülkeye dağıtılan fonlarının neredeyse yarısı ise henüz nihai alıcılara gitmedi." değerlendirmesi yapıldı.
Raporda, AB ülkelerinin 2023 yılı sonunda planlanan kurtarma fonlarının üçte birinden daha azını kullanabildiğinin altı çizildi.
AB ülkeleri, 2020'de AB kurtarma fonu ve ilgili mekanizma konusunda anlaşmıştı.
Bu kapsamda, AB Komisyonu, salgın ve sonrasına yaşanan ekonomik sorunlara karşı üye ülkelerin teminatıyla bir kurtarma programı kurmuştu.
Fonlardan en fazla kaynak İtalya ve İspanya'ya ayrılmıştı.
Bu fondaki kaynaklardan faydalanmak için üye ülkelerin yapısal reformları da içeren ulusal yatırım planları hazırlaması ve bunun onaylanması gerekiyordu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.