AB: İran nükleer silaha sahip olamaz ama bunu önlemenin yolu diplomasidir
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, AB ülkelerinin İran'ın nükleer silah sahip olmaması gerektiği görüşünde birleştiğini ancak bunu engellemenin yolunun diplomasi olduğunu belirterek, "tüm taraflara" itidal çağrısı yaptı.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını videokonferans yöntemiyle olağanüstü topladı.
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Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Kallas, bakanların "tüm tarafları" uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve kontrolden çıkabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdığını söyledi.
Kallas, "Hepimiz gerginliğin azaltılmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda hemfikirdik. İran'ın nükleer silahı olamaz. Bunu önlemenin çözümü diplomasidir. AB üzerine düşeni yapacaktır." dedi.
Bakanların İran'ın İsrail'e misillemeleriyle tırmanan gerginliğin odağı Gazze'deki insani durumdan uzaklaştırmaması gerektiğinde de hemfikir olduğunu vurgulayan Kallas, "İnsani yardımların acil ve tam girişi, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kallas, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasının, Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki hukuksuz eylemleri nedeniyle askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek inceleme sürecinin ise bugünkü toplantıda görüşülmediğini, incelemenin sürdüğünü ve bunun 23 Haziran'da yapılacak olağan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.