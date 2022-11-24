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Dünya

Avrupa Parlamentosundan 'AB'nin Macaristan'a sağladığı fonların dondurulması' çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'a sağlayacağı fonların dondurulmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Selen Temizer   | 24.11.2022
Avrupa Parlamentosundan 'AB'nin Macaristan'a sağladığı fonların dondurulması' çağrısı

Brüksel

AP Genel Kurulunda 124 "aleyhte", 33 "çekimser", 416 "lehte" oyla kabul edilen karar tasarısına göre, milletvekilleri, Macaristan'ın önerdiği "iyileştirici tedbirlerin" yeterli olmadığına kanaat getirdi.

Macaristan'ın AB'ye baskı yapmak için Ukrayna'ya yapılacak yardımlar gibi konularda, AB Konseyindeki oy birliği esasını kötüye kullandığını belirten vekiller, bu tür tacizlerin Macaristan'ın kurtarma planı ve AB'nin hukukun üstünlüğünün ihlali gereğince şartlılık mekanizmasını devreye koymasıyla ilgili kararları etkilememesi gerektiğine işaret etti.

Konseyin, Macaristan'la ilgili kararını 19 Aralık'a kadar vermesi gerekiyor

AB Komisyonu, 18 Eylül'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlali gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması teklifinde bulunmuştu. Macaristan da buna karşılık Komisyonun teklifinde yer alan 17 iyileştirici tedbiri karşılamayı taahhüt etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 18 Kasım'da başkent Budapeşte'de bir konferansta, "AB'nin, ülkesine verilecek fonları kesmesi halinde Ukrayna'ya 2023 için yapılacak 18 milyar avroluk yardım paketini onaylamayacağını" söylemişti.

Konseyin, Macaristan'la ilgili kararını 19 Aralık'a kadar nitelikli çoğunlukla vermesi gerekiyor.

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