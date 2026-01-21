Dolar
Dünya

Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

Ata Ufuk Şeker  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Brüksel

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin resmi olarak AB-ABD ticaret anlaşmasını süresiz biçimde askıya aldığını belirtti.

Uluslararası Ticaret Komitesinin, AB-ABD anlaşması konusunda çalışmalarını dondurmaya karar verdiğine işaret eden Lange, "Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkansız. Grönland ve Danimarka ile Avrupa'daki müttefiklere yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı." ifadesini kullandı.

AB-ABD anlaşmasına ilişkin yasal metnin AP süreci ile üye ülkelerle müzakeresi Uluslararası Ticaret Komitesinin görev alanına giriyordu.

AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları da Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki göstermiş ve bu süreçte uzlaşılan anlaşmanın onayının mümkün olmadığını açıklamıştı.

AB-ABD ticaret anlaşması

Trump, Temmuz 2025'te İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu.

