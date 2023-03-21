Avrupa otomobil üreticileri, Euro 7 standartlarının maliyetleri artırmasını bekliyor
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Sigrid de Vries, "ACEA, Euro 7 teklifinin ortalama yeni bir otomobilin fiyatında 2 bin avroluk artışla sonuçlanacağını hesaplamaktadır." dedi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirecek Euro 7 standartlarının otomobil fiyatlarını artıracağını bildirdi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Sigrid de Vries, sektörün durumu ve yeni emisyon standartlarına ilişkin açıklama yaptı.
AB üyesi ülke liderlerinin bu hafta Brüksel'de bir araya geleceğini anımsatan Vries, toplantıda, Avrupa'da sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmenin de ele alınacağını belirtti.
Vries, sanayinin temelini güvence altına almak için AB'nin harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.
Son yıllarda otomotiv sektörüne yönelik karbon emisyonunu azaltma, sürdürülebilir üretim ve özen yükümlülüğü gibi çok sayıda kapsamlı mevzuat değişikliği yapıldığına işaret eden Vries, söz konusu mevzuatların sektör açısından ciddi bir sınama olduğuna dikkati çekti.
Vries, söz konusu girişimlerin meşru olduğunu ancak Avrupa'da mevzuatın küresel bağlamda tutarlı, ulaşılabilir ve rekabetçi olmasının önemini vurguladı.
"Karbon ve emisyon salımını düşürmenin en iyi yolu araçların hızla yenilenmesi"
Emisyonlara ilişkin Euro 7 teklifinin iddia edilen çevresel faydaları sağlamayacağını belirten Vries, bunun Avrupalı araç üreticilerinin önemli kararlarına ve yatırımlarına karmaşa ve belirsizlik ilave edecek bir düzenleme olduğunu kaydetti.
Vries, "Yürürlükte olan Euro 6 standardı, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte 2035 yılına kadar 2020 yılına kıyasla nitrojen azot oksitleri emisyonlarında yüzde 80 oranında düşüş sağlama potansiyeline sahiptir." ifadesini kullandı.
Euro 7 teklifinin otomobiller ve kamyonlara ilave maliyet getireceğine işaret eden Vries, "ACEA, Euro 7 teklifinin ortalama yeni bir otomobilin fiyatında 2 bin avroluk artışla sonuçlanacağını hesaplamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni standart sonucundaki fiyat artışı nedeniyle pek çok insanın eski arabalarını daha uzun süre kullanacağına dikkati çeken Vries, bunun da çevre ve iklim üzerinde olumsuz bir etki doğuracağını kaydetti.
Vries, karbon ve emisyon salımını düşürmenin en iyi yolunun araçların hızla yenilenmesi olduğunu ifade etti.
Euro 7 standartları
AB Komisyonu, geçen yıl Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda AB'de satılan yeni araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için Euro 7 standartları teklifini açıklamıştı.
2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile dizel ve benzinli motorlara aynı kuralları getiriyor ve emisyon seviyeleri daha fazla düşürülüyor.
AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.