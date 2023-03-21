Dolar
19.03
Euro
20.51
Altın
1,947.45
ETH/USDT
1,816.00
BTC/USDT
28,047.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
logo
Dünya

Avrupa otomobil üreticileri, Euro 7 standartlarının maliyetleri artırmasını bekliyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Sigrid de Vries, "ACEA, Euro 7 teklifinin ortalama yeni bir otomobilin fiyatında 2 bin avroluk artışla sonuçlanacağını hesaplamaktadır." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Avrupa otomobil üreticileri, Euro 7 standartlarının maliyetleri artırmasını bekliyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirecek Euro 7 standartlarının otomobil fiyatlarını artıracağını bildirdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Sigrid de Vries, sektörün durumu ve yeni emisyon standartlarına ilişkin açıklama yaptı.

AB üyesi ülke liderlerinin bu hafta Brüksel'de bir araya geleceğini anımsatan Vries, toplantıda, Avrupa'da sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmenin de ele alınacağını belirtti.

Vries, sanayinin temelini güvence altına almak için AB'nin harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Son yıllarda otomotiv sektörüne yönelik karbon emisyonunu azaltma, sürdürülebilir üretim ve özen yükümlülüğü gibi çok sayıda kapsamlı mevzuat değişikliği yapıldığına işaret eden Vries, söz konusu mevzuatların sektör açısından ciddi bir sınama olduğuna dikkati çekti.

Vries, söz konusu girişimlerin meşru olduğunu ancak Avrupa'da mevzuatın küresel bağlamda tutarlı, ulaşılabilir ve rekabetçi olmasının önemini vurguladı.

"Karbon ve emisyon salımını düşürmenin en iyi yolu araçların hızla yenilenmesi"

Emisyonlara ilişkin Euro 7 teklifinin iddia edilen çevresel faydaları sağlamayacağını belirten Vries, bunun Avrupalı araç üreticilerinin önemli kararlarına ve yatırımlarına karmaşa ve belirsizlik ilave edecek bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Vries, "Yürürlükte olan Euro 6 standardı, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte 2035 yılına kadar 2020 yılına kıyasla nitrojen azot oksitleri emisyonlarında yüzde 80 oranında düşüş sağlama potansiyeline sahiptir." ifadesini kullandı.

Euro 7 teklifinin otomobiller ve kamyonlara ilave maliyet getireceğine işaret eden Vries, "ACEA, Euro 7 teklifinin ortalama yeni bir otomobilin fiyatında 2 bin avroluk artışla sonuçlanacağını hesaplamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni standart sonucundaki fiyat artışı nedeniyle pek çok insanın eski arabalarını daha uzun süre kullanacağına dikkati çeken Vries, bunun da çevre ve iklim üzerinde olumsuz bir etki doğuracağını kaydetti.

Vries, karbon ve emisyon salımını düşürmenin en iyi yolunun araçların hızla yenilenmesi olduğunu ifade etti.

Euro 7 standartları ​​​​​​​

AB Komisyonu, geçen yıl Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda AB'de satılan yeni araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için Euro 7 standartları teklifini açıklamıştı.

2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile dizel ve benzinli motorlara aynı kuralları getiriyor ve emisyon seviyeleri daha fazla düşürülüyor.

​​​​​​​AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı
Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi
Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

Benzer haberler

Avrupa otomobil üreticileri, Euro 7 standartlarının maliyetleri artırmasını bekliyor

Avrupa otomobil üreticileri, Euro 7 standartlarının maliyetleri artırmasını bekliyor

AB mahkemesinden otomobil üreticilerine yönelik "hileli yazılım" kararı

AB'de yeni otomobil satışları şubatta yükseldi

Brüksel'de "Asrın felaketi: Fay hattından fotoğraflar" sergisi

Brüksel'de "Asrın felaketi: Fay hattından fotoğraflar" sergisi
AB Komisyonu üyesi Varhelyi: Depremdeki hasara bakıldığında, 7 milyar avroluk yardım taahhüdü tabii ki yeterli değil

AB Komisyonu üyesi Varhelyi: Depremdeki hasara bakıldığında, 7 milyar avroluk yardım taahhüdü tabii ki yeterli değil
AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderiyor

AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet