Dolar
41.18
Euro
48.06
Altın
3,537.48
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,833.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Dünya

Avrupa Konseyi'nden Avrupa hükümetlerine uyarı: Göçmenlere yönelik hak ihlallerinden kaçının

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, dışsallaştırılmış göç politikalarının insan hakları ihlallerine kapı araladığı uyarısında bulunarak, üye ülkeleri bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Şeyma Yiğit  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Avrupa Konseyi'nden Avrupa hükümetlerine uyarı: Göçmenlere yönelik hak ihlallerinden kaçının

Ankara

İnsan Hakları Komiseri O’Flaherty, "Dışsallaştırılmış İltica ve Göç Politikaları ve İnsan Hakları Hukuku" isimli bir rapor yayınladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, Avrupa ülkelerinin düzensiz göçmenleri üçüncü ülkelere göndermek için yasal zemin oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, bu tip politikaların insan hakları ihlalleri yaratabileceği uyarısında bulundu.

Hak ihlallerinin önlenmesi için dışsallaştırma politikalarını yürürlüğe koymadan önce kapsamlı insan hakları risk değerlendirmesi yapılmasının önerildiği raporda, ülkeler arası anlaşmalara yeterli insan hakları güvencesi sağlanması ön koşulunun getirilmesinin de önemli olduğu vurgulandı.

Raporda, olası hak ihlallerinin etkin soruşturulması için şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

O'Flaherty, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "İltica ve göç konusunda dış işbirliğinin, insan haklarını riske atmamak için büyük bir özenle tasarlanması ve uygulanması gerekiyor. Bu alanda dışsallaştırma politikaları geliştiren hükümetler, bu politikaların potansiyel olumsuz etkilerini dikkatle değerlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

İngiltere, 2022'de ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları Ruanda'ya göndermeyi gündeme getirmiş, İtalya ise 2023'te Arnavutluk ile düzensiz göçmenleri geri gönderme anlaşması yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik stratejisini 11 Mart 2024'te Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda sunmuştu.

2023'te İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan geri gönderme anlaşmasını örnek gösteren von der Leyen, üçüncü ülkelerde kurulacak tesisler gibi yenilikçi fikirlerin uygulanacağının sinyalini vermişti.

Von der Leyen'in, iltica hakkı ve ilgili güvencelerin ihlali, keyfi gözaltı ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanması gibi riskler taşıdığı gerekçesiyle bazı AB liderleri ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından eleştirilen "Ruanda planı" benzeri teklifi, geniş çapta destek görmesiyle dikkat çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Portekiz'deki füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Jean Monnet Burs Programı'na başvuruların başladığını duyurdu
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheliye tutuklama talebi
FETÖ'ye yönelik 21 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya yapacağı ziyarete ilişkin açıklama

Benzer haberler

Avrupa Konseyi'nden Avrupa hükümetlerine uyarı: Göçmenlere yönelik hak ihlallerinden kaçının

Avrupa Konseyi'nden Avrupa hükümetlerine uyarı: Göçmenlere yönelik hak ihlallerinden kaçının

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet