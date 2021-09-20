Dolar
8.67
Euro
10.16
Altın
1,760.11
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,395.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Türkiye’nin mülteci sorununa ilişkin doğru mesajlar verdiğini bildirdi.

Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 20.09.2021
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Atina

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Euroactiv" isimli haber portalına yaptığı açıklamada, Afganistan kaynaklı düzensiz göç akını ve Türkiye’nin rolüne ilişkin Türkiye’nin, dış sınırlarını, Avrupa’ya yönelik göç akınını en aza indirgeyecek şekilde yönetmeye hazır gözüktüğünü, bunun da göçmen kaçakçıları için caydırıcı olacağını kaydetti.

"Bu aşamada, Türkiye, olası göç akını için doğru mesajlar veriyor." değerlendirmesinde bulunan Schinas, Avrupa’nın, Afganistan’dan gelecek olası göç akınına ilişkin olarak uluslararası toplum ile daha yakından çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Schinas, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İçişleri Bakanlarının 31 Ağustos’ta bir araya geldikleri toplantıda Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın ekonomik olarak desteklenmesine karar verdiklerini belirterek bu kararla Afgan sığınmacıların Avrupa’dan uzak tutulmasını hedeflediklerine dikkati çekti.

AB Komisyonunun, Yunanistan’dan göçmenlerin geri itilmesini inceleyecek ve engelleyecek bağımsız bir mekanizma kurulmasını istediğinin altını çizen Schinas, Atina’nın AB’den talep ettiği yaklaşık 16 milyon avroluk fon için bu mekanizmanın kurulmasının ön koşul teşkil ettiğini vurguladı.

Schinas, AB’nin, sığınmacı sorununa ilişkin bir anlaşmayı Almanya ve Fransa’daki seçimlerin ardından imzalayabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor
İtalya Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor
Aşı olmayan anne adayları Kovid-19'u daha sıkıntılı geçiriyor

Benzer haberler

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor

Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor
Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası gönderdi

Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası gönderdi
Yunanistan unsurlarının 8 ayda geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan unsurlarının 8 ayda geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı