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Dünya

Avrupa Hür İttifakı'ndan İskeçe'de azınlık okulundaki "dönüşümlü eğitim" protestosuna destek

Avrupa Hür İttifakı (EFA), İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulaması ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolara destek verdi.

Ayhan Mehmet  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Avrupa Hür İttifakı'ndan İskeçe'de azınlık okulundaki "dönüşümlü eğitim" protestosuna destek

Gümülcine

EFA tarafından yayımlanan açıklamada, İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün uygulamasının okuldaki mevcut bina sorununu örtme çabası olduğu vurgulandı.

Sorunun çözümü için yeni bir bina yapımının gerekli olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Batı Trakya ve okulu nisan ayında ziyaret eden EFA heyeti sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarının çok sayıda ihlalini tespit ettiği okul şartları karşısında şok olmuştu. Üye partimiz Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin ve İskeçe Türk Birliği’nin bu meseledeki kampanyalarına dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz."

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) konuyla ilgili düzenlediği toplantıda, önceki yıllarda söz konusu okulda daha fazla öğrenci olmasına rağmen sadece sabah eğitim verildiği, okulun fiziki koşullarının uygun olmadığına da dikkat çekilmişti.

Yetkililer, sabahçı ve öğlenci uygulamasında ısrarcı

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda encümen heyeti ve okul aile birliği, istişareler sonucu tüm öğrencilerin eğitime sabahçı başlayacaklarını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti. Bunun üzerine encümen heyeti ile okul aile birliğince 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Yeşiller Partisi ile Avrupa Parlamentosunda grup oluşturan EFA daha önce de destek niteliğinde Batı Trakya Türklerinin maruz kaldığı haksızlıkları anlatan bir video yayımlamıştı.

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Avrupa Hür İttifakı'ndan İskeçe'de azınlık okulundaki "dönüşümlü eğitim" protestosuna destek

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