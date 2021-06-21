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Dünya

Avrupa Birliği'nde kentlerin çoğunluğunun hava kalitesi kötü

Avrupa Çevre Ajansının analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesi kötü olarak tespit edildi.

Selen Temizer   | 21.06.2021
Avrupa Birliği'nde kentlerin çoğunluğunun hava kalitesi kötü

Brüksel

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa Birliği'nde (AB) analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etti.

AÇA'nın raporuna göre, analiz edilen 323 kentin yalnızca yüzde 39'u "iyi" olarak kategorize edilirken, bu durumun AB tarafından 2015'te belirlenen standardı ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen AÇA Yönetici Direktörü Hans Bruyninckx, "Geçtiğimiz yıllarda hava kalitesi önemli ölçüde iyileşirken, hava kirliliği Avrupa'daki birçok şehirde inatla yüksek seviyede kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

2018'de 41 Avrupa ülkesinde yaklaşık 417 bin erken ölüme neden olan hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen seviyelere düşürülmesinin her yıl yaklaşık 51 bin erken ölümü önleyebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Adalet Divanı daha önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, İtalya ve son olarak şubatta Macaristan'ın hava kirliliğinde yasal limitleri aştığına hükmetmişti. AB Komisyonu Fransa, Yunanistan ve Slovakya'ya da dava açmıştı.


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