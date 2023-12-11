Asya Kalkınma Bankası, Pakistanlı kadınlar için 155,5 milyon dolarlık krediyi onayladı
Asya Kalkınma Bankası, Pakistan’da kadınların finansmana erişimini artırmak için 155,5 milyon dolarlık krediyi onayladı.
İslamabad
Asya Kalkınma Bankasından yapılan açıklamada, kadınlar eşit ekonomik fırsatlara ve faydalara sahip olmadan, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmadığına işaret edildi.
Açıklamada, bu kapsamda kadınların finansmana erişimini artırmak ve kadınların liderliğinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlamayı amaçlayan politika reformlarını desteklemek üzere Pakistan'a 155,5 milyon dolarlık kredinin onaylandığı belirtildi.
Asya Kalkınma Bankası, 6 Aralık'ta sürdürülebilir kalkınma ve hayat pahalılığının azaltılmasına destek için Pakistan'a 658,8 milyon dolarlık krediyi onaylamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.