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Dünya

Assange, Cannes'a Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Esra Taşkın  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Assange, Cannes'a Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı

PARİS

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

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Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.

Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

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