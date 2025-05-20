Assange, Cannes'a Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı
Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.
PARİS
Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.
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Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.
Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.